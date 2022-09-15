EN İYİ SAĞ BEK OLDU

Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi.