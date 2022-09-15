Sacha Boey çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.
GALATASARAY HABERLERİ | Sacha Boey neden Kamerun'u geri çevirdi? İşte sebebi!
Galatasaray'da sezona muhtemeş başlayan Sacha Boey'un milli takım geleceği merak konusu. Yıldız sağ bek Dünya Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirdi. İşte Boey'un teklifi geri çevirme sebebi... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
EN İYİ SAĞ BEK OLDU
Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu. Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi.
22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti. Bu flaş kararın arkasında yatan nedeni takvim.com.tr ortaya çıkardı.
Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u telefonla aradı.