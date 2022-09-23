Galatasaray'da Juan Mata'nın forma numarası belli oldu! İşte o detay

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde kadrosuna kattığı Juan Mata, sarı-kırmızılılarda kondisyon eksikliği nedeniyle şans bulamamıştı. İspanyol yıldızın forma numarasının belli olduğu ortaya çıkarken, deneyimli oyuncunun bu numarayı seçmesinin özel bir nedeni olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılarda transferin son gününde kadroya katılan Juan Mata, oynadığı kulüplerde 8 ve 10 numaralı formaları tercih ederken Galatasaray'da sürpriz bir forma numarasıyla sahaya çıkacak.

Hürriyet'in haberine göre; Deneyimli yıldız, sarı kırmızılı takımda 64 numaralı formayı terletecek.

İspanyol yıldızın bu tercihinin nedeni ise ebeveynlerinin 1964 doğumlu olması. Geçen yıl annesini kaybeden Mata, 64 numaralı formayı anne ve babası için giyecek.