Galatasaray'da Okan Buruk'un gelişinin ardından birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan isimlere çevrildi.



Yabancı kontenjanını düşünen Okan Buruk ilk olarak van Annholt'un gitmesi yönünde rapor verdi.



AANHOLT'A VEDA EDİLECEK!

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, teknik ekibin planlamasında yer almayan sol bek Patrick van Aanholt'la devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.



Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncunun, 1.9 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olarak 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro, 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim aldığı kaydedildi.



Takımda Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera'dan sonra en çok kazanan isim olan Van Aanholt'un 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, devre arasında dolu olan yabancı kontenjanını deneyimli sol beki göndererek açmaya çalışacak.