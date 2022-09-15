"Geçen sezon Avrupa Ligi'nde elenen Türkler, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi isimlerle yeniden çıkış arıyor. Türk takımı yaz döneminde toplam 14 oyuncuya imza attırdı. Okan Buruk'un onayıyla, özellikle yoğun bir pazarda net bir hedefe yöneldiler. Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takım yeniden yakalamak istiyorlar. Ayrıca Türkiye Süper Kupası'nı yeniden kazanmak ve şampiyonluklara geri dönmek niyetindeler. Bu da onların büyük yatırımlara dönmesine neden oldu."