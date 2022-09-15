İspanyol basını, Galatasaray'ın yıldızlar topluluğu kadrosunu manşete taşıdı.
İspanyol basınından Galatasaray'ın transferlerine övgü dolu sözler! "UEFA'yı kazanan takım yeniden yakalamak istiyorlar"
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, başkan Dursun Özbek'in önderliğinde önemli yıldızları kadrosuna kazandırdı. İspanyol basını, Galatasaray'ın yaptığı transferleri flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar...
Akşam'ın İspanyol basınından derlediği haberde, "Yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı. Yetenekli, ilginç bir takım. Hedef 2000'li yıllardaki UEFA Kupası başarısını ve şampiyonlukları tekrarlamak" yorumunu yaptı.