"Sanırım hayatım boyunca çalışamayacağım tek kulüp Fenerbahçe. Olmadı yani bir türlü. Dick Advocaat dönemi, aktif olarak çalıştığım bir dönemde. Şartlardan dolayı kabul edemedim. Vitor Pereira'nın 1. ve 2. döneminde pozisyon ile ilgili sıkıntı çıktı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönem var. O dönemde bazı görüşmeler oldu. Fakat ben artık sahada olmak istediğimi söyledim. Bursaspor sportif direktörlüğünden istifa ettikten 2-3 gün sonra birçok yerden telefon aldım. Onlardan biri de Fenerbahçe'ydi. Sağ olsun Emre Belözoğlu tevazu ve ilgi gösterdi. O pozisyonda çalışmak istemediğimi söyledim. Emre Belözoğlu'na o dönem için de teşekkür ederim."