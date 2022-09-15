Fikret Orman döneminde 21 yaşında Beşiktaş'ta çalışarak 'Avrupa'nın en genç antrenörü' unvanını alan, Bursaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Adanaspor, Sivasspor, Kayserispor gibi birçok kulüpte görev yapan antrenör Selçuk Erdoğan, Milliyet'e konuştu.
Antrenör Selçuk Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! O teklifleri reddetti
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Selçuk Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen tekllifleri de açıkladı. İşte o sözler...
"Birçok kulüpten teklif aldım ancak ben açıkçası Genç Milli Takımlar tarafında çalışma taraftarıydım. Öyle de gelişmeler vardı. Benim Türkiye bazında hayalim orası. Genç oyuncuları vitrine taşımak, özellikle U-19, U-17 takımları bazında. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak, onlara öncü olmak çocukluktan beri hayalim. Umarım yakın zamanda gerçekleşir. Hamit Altıntop'un böyle bir girişimi vardı o dönemde. Ondan dolayı bir sezonumu riske ettim, beklemede kaldım. Değer miydi derseniz açıkçası değerdi. Feda olsun."
Genç antrenör geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif almasının perde arkasını açıkladı.