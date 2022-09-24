Galatasaray'da saha dışında yaşanan bir gelişme her şeyin önüne geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi ve medyatik eşi Wanda Nara'nın ayrılık haberi gündemi sarstı. Nara'nın önceki gece Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla ayrılık açıklaması yapmasının ardından çok flaş iddialar da birbirini izledi. Takvim'in haberine göre; İlk iddiaya göre ikilinin arasına ihanet girdi. Wanda Nara'nın Venezuela'lı ünlü rap yıldızı L-Gante ile bir gece kulübünde görüntülenmesi ortalığı karıştırdı. Icardi ve Wanda Nara arasında bu nedenle sert bir tartışma yaşandığı ve ardından da ayrılık kararı alındığı belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise yaşanan gelişmeler tamamen reklam amaçlı. İkili daha önce de birçok kez ayrılık kararı almış ancak ardından barışmıştı. Ayrılık açıklamasından saatler öncesinde Icardi'ye Instagram üzerinden sevgi sözcükleri yağdıran Wanda Nara'nın kendi adını taşıyan markanın satışlarının artması için böyle bir yol izlediği öne sürülüyor. Wanda Nara'nın Instagram hesabında Icardi ile olan tüm fotolarını silmesi de dikkatleri çekti. Şu anda Arjantin'de bulunan ve çocuklarından ayrı olan Nara'nın İstanbul'a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Ayrıca yaşanan bu sürecin Icardi'nin performansına olumsuz bir yansıma yapma ihtimali de Galatasaray'da büyük bir endişe yaratıyor.