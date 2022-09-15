İŞTE OKAN BURUK'UN DÜZELTMEK İSTEDİĞİ İSTATİSTİKLER:



* 31 kezle duran topa en fazla şut atan takım ancak duran toptan gelen gol yok.

* Ayrıca 106 şutla en fazla şut atan ikinci takım...

* 48 kezle ceza sahası dışından en fazla şut çeken ikinci takım. Ancak ceza sahası dışından atılan gol sayısı sadece 2...

* 119 kezle en fazla çalım deneyen takım. Buna karşın 55 kez ile en fazla başarı sağlayan 4'üncü takım.

* Ümraniyespor'dan sonra 98 kezle kötü kontrol yapan ikinci takım.

* 26 kezle en fazla başarısız orta yapan takım.