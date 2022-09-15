Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki maçta da geriye düşmesine karşın geri dönüş yapmayı başardı. Bu nedenle keyifler yerinde...
Galatasaray haberleri | Okan Buruk kolları sıvadı! Değişikliğe gidiyor
Sezona kötü başlayan Galatasaray Gaziantep FK maçı ile beraber kendine geldi. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar geriye düştüğü son 2 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Ancak Okan Buruk, moraller yüksek olsa bile kalan eksikleri düzeltmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; yeni transferler sayesinde durumun çok daha iyi olacağına dair ciddi bir inanç oluştu. Teknik direktör Okan Buruk ise üst üste gelen galibiyetlere karşın ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.
Özellıkle de bazı istatistikleri değiştirmek gerektiğine inanıyor. Duran toptan atılan şutlara rağmen gol çıkarılamaması... Ligin en çok şut atan takımlarından birisi olmalarına rağmen gol sayılarının az kalması...