Spor Toto Süper Lig'de milli arada girilirken Galatasaray 5 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu ve 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Patrick Van Aanholt'un yerine takviye isterken, bu ismin Roma forması giyen Matias Vina olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Cimbom geçen sezonu 13. bitirdikten sonra kadrosunda büyük bir yenilenmeye gitmişti. Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur önderliğinde büyük bir transfer harekatı başlatmış, kadroyu Mauro İcardi, Dries Mertens, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızlarla donatmıştı. Süper Lig'de 7 hafta geride kalmışken tek problem sol bek mevkiinde görünüyor. Patrick van Aanholt takımın seviyesinin çok altında kaldı. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor.

ÇOK DİNAMİK

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların renklerine bağlamak istediği isim Matias Vina. 24 yaşındaki futbolcuyla sezon başında da bir görüşme gerçekleştirilmiş ancak Roma ile pazarlıklar ilerlemeyince transferi rafa kalkmıştı. Bu sürede Patrick van Aanholt ve Kazımcam Karataş'ın performans yükseltememeleri nedeniyle transferi yeniden gündeme geldi. Buruk, Ocak transfer dönemi açılır açılmaz Uruguaylı sol bekin kadroya katılmasını istedi. Yönetim de ilk devrenin sonu yaklaşırken İtalyan temsilcisiyle yeniden pazarlık masasına oturacak. Roma 2016 yılına kadar bonservisi olan Vina için 5 milyon euro istiyor.

28 GOLE DİREKT ETKİ

Aslan'ın radarındaki Matias Vina kariyerinde Nacional, Palmeirasve Roma'da forma giydi. Genç sol bek 156 karşılaşmada rakip ağları 10 defa havalandırdı. 18 de asist yaptı. Toplam 28 defa sarı kartla cezalandırılırken, 1 kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

SOL KANADI OTOBAN YAPAR

Galatasaray'ın gündemindeki Matias Vina'nın en büyük özelliği dinamizmi. Müthiş bir atlet olan 24 yaşındaki futbolcunun yüksek koşu kalitesi var. Driplingleri, çalımları, pasları ve ortaları üst düzeyde. Boyu da bir ortalama bir kanat oyuncusundan uzun olduğu için hava toplarında da etkili. İkili mücadelelerde de kolay pes etmeyen yıldırıcı bir yapısı var.

MUSLERA VE MELO ARACI

Matias Vina'nın Galatasaray ile adının yeniden anılmasıyla beraber iki önemli isim devreye girdi. Kaptan Fernando Muslera, Milli Takım'dan da arkadaşı olan Vina ile bilgilendirme görüşmesi yapacak. Aynı zamanda bir Galatasaray efsanesi olan Felipe Melo da Palmeiras da birlikte forma giydiği genç sol bek ile görüşecek. Kariyer tercihini Cimbom'dan yana yapması için olumlu deneyimlerini aktaracak. Aslan, Vina'yı bonservisiyle alarak sol bek mevkiinde uzun süre rahat etmek istiyor.