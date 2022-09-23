GALATASARAY HABERLERİ | Leo Dubois konuştu!
Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Dubois, "Sacha genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takıma seçilebilir, onun seçilmesini de çok isterim. Takdir edersiniz ki o seçimi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Önümüze bir dünya kupası var, orada Fransa Milli Takım forması ile mücadele etmeyi çok isterim." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022- 11:07
İŞTE DUBOIS'İN SÖZLERİ:
Sezon başında bir sakatlık yaşadık, bu da benim frenlememe neden oldu. Şu anda %100 olarak geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım, oynadığım için mutluyum.
Rekabet olması benim açımdan mutluluk verici. Şampiyonluk için rekabete ihtiyaç var. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki takımlarda da iki bölgede de oynadım. Benim için hangi tarafta oynadığım çok da önemli değil. Hangi bölgede bana görev verilirse o tarafta oynarım.
"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var.
"BOEY KALİTELİ BİR OYUNCU"
Sacha genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takıma seçilebilir, onun seçilmesini de çok isterim. Takdir edersiniz ki o seçimi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Önümüze bir dünya kupası var, orada Fransa Milli Takım forması ile mücadele etmeyi çok isterim.