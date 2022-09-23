GALATASARAY HABERLERİ | Leo Dubois konuştu!

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Dubois, "Sacha genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takıma seçilebilir, onun seçilmesini de çok isterim. Takdir edersiniz ki o seçimi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Önümüze bir dünya kupası var, orada Fransa Milli Takım forması ile mücadele etmeyi çok isterim." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022- 11:07