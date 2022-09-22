Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde nasıl ince eleyip sık dokuduğunu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; süreci yöneten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer edilen 13 oyuncu için de özel raporlar aldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom damga vurmuştu! İşte transferlerin perde arkası
2022-2023 sezonuna başlamadan önce yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, özellikle son saatlerde yaptığı transferlerle dünya basınında yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı takımda transferlerin başında Erden Timur bulunurken, perde arkası ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Avrupalı scoutlarla temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, her yeni oyuncu için ortalama 15 sayfa karakter analizi, takım arkadaşlarıyla ilişkisi, aile yaşantısı ve antrenman performansı gibi bilinmeyen detayları içeren özel bilgiler edindi. Transferlerin hepsi bu raporlar çerçevesinde değerlendirildi.
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Başta Sergio Oliveira ve Mertens olmak üzere yeni gelen oyuncular çabuk sürede uyum sağladı. 4. haftadaki Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonunun kahramanı olan Lucas Torreira, bizzat kulüp yetkililerine televizyon açısının yanıltıcı olduğunu söyledi.