Avrupalı scoutlarla temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, her yeni oyuncu için ortalama 15 sayfa karakter analizi, takım arkadaşlarıyla ilişkisi, aile yaşantısı ve antrenman performansı gibi bilinmeyen detayları içeren özel bilgiler edindi. Transferlerin hepsi bu raporlar çerçevesinde değerlendirildi.