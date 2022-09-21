Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir'in durumuna değinen başkan Özbek, "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, yabancı statüsünde forma giyen Yusuf Demir'le ilgili flaş ifadeler kullandı.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın bir hedefi var, spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olma isteğini içimde bulunduruyorum. Amatör branşlarımıza yapılacak sponsorlara önem veriyorum.

Galatasaray, dünyadaki her yerde bilinen bir marka. Diğer ülkelerde Türkiye denince akla Galatasaray gelir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız memnunuz. Daha da önemlisi taraftar memnun, Galatasaray'ı sevenler memnun. Biz bir spor kulübüyüz. 500 yıllık bir eğitim kurumundan geliyoruz.

Seçildikten sonra büyük emek verdik. Büyük bir çalışma var. 2 aylık mesaiyi 4 aya çıkardık. Sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeleri... Çok iyi takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Mayıslar Galatasaray'ındır.

"HEP BİR PROBLEM VAR"

Hakem performanslarını değerlendirmek artık sıradan hale geldi. Her hafta sonu yapılıyor. Hep bir problem var. Dün gazeteyi açtım, hep hakemler konuşuluyor. İlk 4-5 maçımızda biz de büyük sıkıntılar çektik. Özellikle Konyaspor maçında.

Yunus gibi oyuncuların maaşları değerlendirdiğimiz bir konu. Zamanı geldiğinde sizlere açıklarız.

"TÜRKÇE KONUŞAMAYAN OYUNCULAR..."

Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Geçtiğimiz maç rakip takımda iki Türk oyuncu görünüyordu. Bir yanlışlık olduğunu düşündük ancak bir yabancı bir oyuncuları Türk statüsünde oynuyormuş. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü.

"YUSUF DEMİR TÜRK VATANDAŞIDIR"

Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı var. Biz diyoruz ki Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandıralım, kötü bir şey mi diyoruz? Bunun için elbette bazı kurallar değişmeli ancak kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız.