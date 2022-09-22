Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası oluşan resmi A takım oyuncu lislerini yayınladı. TFF yayınladığı listede, Galatasaray'ın yerli statüsünde ve milli takımda oynaması gerektiğini açıkladığı Yusuf Demir'in milli takım için uygun olmadığını belirtti.
TFF listeleri açıkladı! Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayacak mı?
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak yabancı statüsünde yer alması sebebiyle tartışma konusu olan Yusuf Demir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin A Takım oyuncu listelerini yayınladı. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'in A Milli Takım'a uygun olmadığı görüldü. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
OKAN BURUK: YUSUF'UN TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMASI GEREKİYOR
Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için TFF tarafından Türk statüsünde yer almadı. Okan Buruk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada,"Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor." demişti.
"YUSUF DEMİR A MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAYA UYGUN DEĞİL"
Ajansspor'un haberine göre; TFF, yayınladığı kulüplerin A takım tescil listelerinde Yusuf Demir için A Milli Takım'da oynamaya uygun değil dedi. 30 futbolcuyu tescil eden Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Okan Kocuk, Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün A Milli Takım'da oynamaya uygun olarak işaretlendi.