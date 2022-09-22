TFF listeleri açıkladı! Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayacak mı?

OKAN BURUK: YUSUF'UN TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMASI GEREKİYOR

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için TFF tarafından Türk statüsünde yer almadı. Okan Buruk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada,"Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor." demişti.