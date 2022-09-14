Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
📸 A. Konyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor 💪 #GSvKNY pic.twitter.com/rffu6xJUZw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 14, 2022