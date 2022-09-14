Galatasaray'da Konyaspor mesaisi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 14:25