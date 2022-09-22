Yaptığı flaş transferlerle tüm dünyanın dikkatini çeken Galatasaray'da takviyeler devre arasında da devam edecek gibi görünüyor.
Galatasaray'dan Victor Lindelöf bombası!
Yaz transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, ocak ayında da iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, birçok Avrupa kulübünün radarında olan Victor Nelsson'un alternatifini belirledi. Cimbom, olası bir ayrılık durumunda Manchester United'ın stoperi Victor Lindelöf'ü transfer edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, yönetim, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde Victor Nelsson'u ara transferde satarsa altenatifini belirledi.
Sarı kırmızılılar, Nelsson'un gitmesi halinde rotayı Manchester United'lı Victor Lindelöf'e çevirecek.