Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisarspor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam idaresindeki takımda ciddi bir kadro değişimi yaşandı. Avrupa kupalarında olmamasına rağmen majör liglerin önemli takımlarından yıldız isimlerin kadroya katıldığı Galatasaray, yaz transfer döneminde Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da en çok konuşulan takımlardan oldu. Kadrosuna yurt dışından Paris Saint-Germain'den Arjantinli Mauro Icardi, Manchester United'tan İspanyol Juan Mata, Napoli'den Belçikalı Dries Mertens, Arsenal'den Uruguaylı Lucas Torreira, Porto'dan Portekizli Sergio Oliveira, Benfica'dan İsviçreli Haris Seferovic, AZ Alkmaar'dan Norveçli Fredrik Midtsjö, Olimpik Lyon'dan Fransız Leo Dubois, Rapid Wien'den Türk asıllı Yusuf Demir, Norwich City'den Kosovalı Milot Rashica ve Aalborg'dan Danimarkalı Mathias Ross'u katan sarı-kırmızılıların bu hamleleri büyük ses getirdi. Hazırlanan dış haber raporuna göre, Galatasaray'ın transferleriyle ilgili üretilen olumlu içerikler, olumsuz haberlere yüzde 98 üstünlük sağladı.