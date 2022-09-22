Galatasaray'da bu sezonun en önemli isimlerinden biri haline gelen Sacha Boey ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun, yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis ücretine takımdan ayrılacağı ancak transferin son anda gerçekleşmediği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz raporunun ardından Sacha Boey'e kulüp aramak için kolları sıvamıştı.

Genç futbolcu da ülkesine gitmiş ve bazı kulüplerle görüşmeler yapmıştı. Ancak tüm bu temasların sonuç vermemesinin ardından İstanbul'a dönen Boey rezerv takımla idmanlara başlamıştı.

Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılı yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı.

SACHA BOEY METZ'E GİDECEKTİ

Hatta Fransızlar'ın yaptığı yaklaşık 1 milyon Euro'luk teklif de kabul edildi. Ancak Boey'in Metz'e gitmeyi kabul etmediği ve görüşmelerin mecburen sona erdiği belirlendi.

Bu gelişmeden 1-2 gün sonra teknik direktör Okan Buruk'la görüşüp özür dileyen Fransız sağ bek yeniden takıma döndü.

Ve 7 Ağustos'taki Antalyaspor maçıyla da Sacha Boey'in müthiş geri dönüş hikayesi başladı.

Böylece 1 milyon Euro gibi komik bir rakama takımdan ayrılmasına ramak kalan yıldız futbolcu, belki de kaderini değiştiren bir kararla yoluna Galatasaray'da devam etti.

Sacha Boey'i kadrosuna katamayan Metz de 1.5 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Vizela'da forma giyen Koffi Kouao'ı transfer etti.