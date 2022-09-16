Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesi VAR belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Konyaspor müsabakasının VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR ise Serkan Tokat olacak.