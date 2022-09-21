G.Saray'ın transferlerini dünya konuştu!
Yunus'da anlaşma tamam! 20 katına imza atıyor...
Ballı çak çak tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?
Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesi paylaşıldı...
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Pistiolis: Her maç savaşacağız! Pistiolis: Her maç savaşacağız! 11:54
G.Saray'ın transferlerini dünya konuştu! G.Saray'ın transferlerini dünya konuştu! 11:44
Yunus'da anlaşma tamam! 20 katına imza atıyor... Yunus'da anlaşma tamam! 20 katına imza atıyor... 11:37
Fırtına'da Hamsik varsa sorun yok! Fırtına'da Hamsik varsa sorun yok! 11:13
Buruk reçeteyi yazdı! İşte 5 maddede değişim planı Buruk reçeteyi yazdı! İşte 5 maddede değişim planı 10:57
Samandıra'da Jorge Jesus rüzgarı! Dikkat çeken kurallar Samandıra'da Jorge Jesus rüzgarı! Dikkat çeken kurallar 10:12
Daha Eski
Kiralık gelmişti! O ismin bonservisi alınacak Kiralık gelmişti! O ismin bonservisi alınacak 09:47
Avcı'nın müthiş ikilisi! Avcı'nın müthiş ikilisi! 09:29
Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! 09:07
Sneijder ve Burak Yılmaz aynı takımda buluşuyor! Sneijder ve Burak Yılmaz aynı takımda buluşuyor! 23:20
Sneijder ve Burak Yılmaz aynı takımda buluşuyor! Sneijder ve Burak Yılmaz aynı takımda buluşuyor! 23:20
G.Saray'da A. Demir mesaisi! G.Saray'da A. Demir mesaisi! 22:47
SON DAKİKA