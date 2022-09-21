Sarı kırmızılılarda sezon başından bu yana performansı ile sınıfta kalan ve vasat bulunan Patrick Van Aanholt için tehlike çanları çalmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; G.Saray'da asıl bölgesi sağ bek olmasına karşın Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra sol bekte görev yapan ve bir de asiste imza atan Leo Dubois göz doldurdu ve Fransız oyuncu takımdaki tüm kurguyu da değiştirdi.