Süper Lig'e verilen araya galibiyetle giren ve aynı puana sahip olduğu lider Adana Demirspor'un ardından averajla 2. sırada yer alan Galatasaray'da milli maçlar dönüşünde taşlar yerinden oynayacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk reçeteyi yazdı! İşte 5 maddede değişim planı
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, teknik direktör Okan Buruk bu süreci ince eleyip sık dokuyor. 8. haftada Adana Demirspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, deneyimli çalıştırıcı ilk 11'de sürpriz tercihlere gidebilir. Sol bek bölgesinde Patrick Van Aanholt yerine Leo Dubois'in oynaması beklenirken, Gomis de formayı Icardi'ye kaptırabilir. İşte Okan Buruk'un değişim planı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda sezon başından bu yana performansı ile sınıfta kalan ve vasat bulunan Patrick Van Aanholt için tehlike çanları çalmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; G.Saray'da asıl bölgesi sağ bek olmasına karşın Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra sol bekte görev yapan ve bir de asiste imza atan Leo Dubois göz doldurdu ve Fransız oyuncu takımdaki tüm kurguyu da değiştirdi.
A.DEMİRSPOR MAÇINDA SAHNE DUBOIS'NIN
Sacha Boey'in olağanüstü formu nedeniyle Dubois'ya 11'de yer açamayan Okan Buruk, Fransız futbolcuyu sol bekte kullanma kararı aldı. Milli Takım arasında Van Aanholt antrenmanlarda ekstra işlere imza atamazsa Adana Demirspor deplasmanında Leo Dubois, ilk 11'de ve sol bekte görev alacak. İşte bu takdirde Patrick Van Aanholt sadece 11 değil kulübede de yer alamayacak.