Galatasaray 'da transferin son gününde İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak alınan Milot Rashica, şu ana kadar Süper Lig 'de deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında forma şansı buldu.
GALATASARAY TRANSFER HABELERİ: Kiralık gelmişti! O ismin bonservisi alınacak
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 puan toplayan Galatasaray, averajla ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adını duyururken, bu yıldızlardan birisinin bonservisini almayı planladığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.09.2022- 09:48
Takıma tam olarak uyum sağlamak adına büyük bir gayret gösteren Rashica'nın idmanlarda gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk'u son derece memnun etti.
DAHA ÇOK SÜRE ALACAK
Fanatik'in haberine göre; Buruk'un, milli aranın ardından oynanacak maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisinin alınması için Cimbom'un, hızlı davranmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.