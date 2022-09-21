Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim son dönemde yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl Sarı-Kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Bodrum'da inzivaya çekilen tecrübeli teknik adam, bir dijital platformda yer alan belgeseliyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Fatih Terim'e eski öğrencilerinden şok! Belgesel teklifini reddettiler
Fatih Terim'in büyük tartışma yaratan belgeselinde Galatasaray'ın eski oyuncuları Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Hasan Şaş'ın olmaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Birçok yönüyle tartışma yaratan belgesel konusunda ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Belgeselde en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Fatih Terim'in kariyerinde çok önemli bir yer teşkil eden 3 ismin yokluğuydu.
Takvim'in haberine göre hem Milli Takım'da hem de 1996-2000 arasında Galatasaray'da Terim'le birlikte çalışan ve kaptanlık yapan Bülent Korkmaz ile Tugay Kerimoğlu belgeselde yer almadı. Yine başarılı hocanın eski öğrencisi, eski yardımcısı ve hemşehrisi olan Hasan Şaş'ın da belgeselde olmaması büyük bir şaşkınlık yarattı.