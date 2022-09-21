Belgeselde ayrıca Terim'in 2000'de Galatasaray'dan ayrılık sürecinin yine karanlıkta bırakılması ve o dönemin yönetimiyle yaşadığı sorunlara yer verilmemesi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Konuyla ilgili olarak Takvim'e konuşan Hasan Şaş, "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Hakan Ünsal ise, "Belgesel konusunda bir şey diyemiyorum çünkü kimse bu konuda benimle temasa geçmedi. Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu'nun belgeselde neden olmadığıyla alakalı da bir fikrim yok." dedi.