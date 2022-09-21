AVERAJLA 2. SIRADA
Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz yılın izlerini silmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük bir hezimet yaşayan sarı-kırmızılı takım, sezonu 13. sırada tamamlamıştı.
AVERAJLA 2. SIRADA
Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz yılın izlerini silmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük bir hezimet yaşayan sarı-kırmızılı takım, sezonu 13. sırada tamamlamıştı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre yeni sezona; yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni transferlerle giriş yapan Aslan, saha içerisinde istediği sonuçları da alıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray'ın lider Adana Demirspor'la eşit puanı bulunuyor. Bu sezon 3 maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, özellikle pes etmeye yapısıyla dikkat çekti. Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa maçlarında 1-0 geriye düşen Aslan, iki karşılaşmada da geriden gelerek galibiyete uzandı.
FİZİKSEL YAPISI GÜÇLENDİ
Oyuncu grubunu sezon başı kampında iyi hazırlayan Okan Buruk, meyvelerini saha içerisinde alıyor. Sarı-kırmızılı takım, 90 dakika mücadeleden kopmayan yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray; Antalyaspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının galibiyet gollerini 80. dakikada sonra buldu. Fiziksel açıdan diri kalan sarı-kırmızılılar, Konyaspor mücadelesinde 119 kilometre kat ederek bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı.
Sarı-kırmızılılar geride kalan 7 haftanın beşinde en az 110 kilometre kat etti. Futbolcuların kat ettikleri mesafe ve son bölümlerde gelen galibiyet golleri hem yönetim, teknik heyet hem de camianın yüzünü güldürdü.