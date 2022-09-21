Fotomaç'ın derlediği habere göre yeni sezona; yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni transferlerle giriş yapan Aslan, saha içerisinde istediği sonuçları da alıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alan Galatasaray'ın lider Adana Demirspor'la eşit puanı bulunuyor. Bu sezon 3 maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, özellikle pes etmeye yapısıyla dikkat çekti. Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa maçlarında 1-0 geriye düşen Aslan, iki karşılaşmada da geriden gelerek galibiyete uzandı.