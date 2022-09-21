BONUSU 590 BİN EURO

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 1990 doğumlu Hollandalı sol beke dünyaları verdi! KAP'a "1.9 milyon Euro garanti ücret alacak" bilgisi yazılsa da 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro bonus ödendi. Ayrıca 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim verildi. 2.5 milyon Euro'yu cebine koyan Van Aanholt'un vergiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçti.