İlk 7 haftanın tamamında oynayan Patrick Van Aanholt son Konyaspor maçında kredisini tüketti.
Galatasaray'da Okan Buruk Patrick Van Aanholt için kararını verdi! Devre arası...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan sol bek Patrick Van Aanholt için karar verildi. Devre arasında Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılabileceği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Sabah'ın haberine göre; Van Aanholt'u kalıcı olarak kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, sol bekte Fransız sağ bek Leo Dubois ile devam edecek.
Sarı-kırmızılı yönetim de ocak ayında Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışacak. Ancak Van Aanholt'un ortaya çıkan mali şartları kulüp içindeki herkesi şaşırttı. Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncuya eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayırmıştı.