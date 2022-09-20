BİZE DESTEK VERECEK



"Adnan Bey'i davet ettim. Kendisi 11 yıldır kulübe gelmeyen, küsmüş bir başkanımızdı. Artık buna son verdik. Sadece Adnan Bey değil, Galatasaray'da küs olan, camia içinde kavga eden herkesi barışmaya davet ediyorum. Adnan Bey ile projelerimizi konuşuyoruz. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı... Projelere destek verecek. Artık Galatasaray'da barış ikliminin ortaya çıktığını herkes görüyor. Barış iklimiyle sportif manada da başarı geliyor. Bu sevgi her şeye aksediyor. Galatasaray'ın sevgi ve barış iklimine ihtiyacı var. Buna kim hizmet ediyorsa, başımızın üstünde yeri var."