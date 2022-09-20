Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için TFF ile temasa geçtiklerini söyledi.
Galatasaray'da Yusuf Demir çıkmazı! TFF kabul etse bile...
Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılı oyuncunun yerli statüsünde kabul edilmesiyle ilgili, "Bu anlamda temaslarımız var. TFF'nin de buna pozitif bakacağını düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu. Ancak genç yıldızla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Başkan Özbek, Aras Kargo ile sponsorluk töreninde soruları yanıtlarken Yusuf için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine Özbek, "Temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum" diye konuştu.
BARIŞI SAĞLAMALIYIZ
Başkan Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat'ın 11 yıl sonra Nef Stadı'na gelmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Seçildiğimiz günden beri hep Galatasaray'ın barışması, camiada artık sevgi ikliminin hakim olması gerektiğini savunduk. Ne yaparsak yapalım, hangi projeyi getirirsek getirelim, camia içinde barışı sağlayamazsan başarıya ulaşmak mümkün değil. Camianın büyük bir kısmı bunun bir ihtiyaç olduğunu görüyor. Birbirimize küsmüşüz, darılmışız. Galatasaray'da artık kavgayı bitirmek, birleşmek istiyoruz. Projelerimizin başarıya ulaşması için buna ihtiyacımız var"