Galatasaray'da galibiyet üçlüsünü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit çektirdi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk galibiyet üçlüsünü çektirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:45
OKAN BURUK, OĞLU İLE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Ali Yiğit Buruk, 3 puanın ardından babasıyla birlikte tribünlere yöneldi ve üçlü çektirdi. Okan Buruk'un oğlu, daha sonra Galatasaray için şampiyonluk mesajı verdi.