Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Yusuf Demir, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Yusuf, 77. dakikada İtalyan yıldız Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Genç oyuncu, uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf, klas pasları ve adam eksiltme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Demir, kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonunu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü.
GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilir mi? Fatih Terim detayı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynanaması sarı-kırmızılı camiayı rahatsız etmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması gerektiğini savundu. Avusturya Milli Takımı ile 4 maça çıktığı için Türkiye Milli Takımı'nda oynama şansını kaybeden genç futbolcunun yerli statüsüne geçip geçemeyeceği merak konusu oldu. Peki, Yusuf Demir yerli statüsünde geçebilir mi? İşte yanıtı... (GS spor haberi)
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in Kasımpaşa maçında gösterdiği performanstan sonra herkes Türkiye Milli Takımı'nda oynayıp oynayamayacağını araştırmaya başladı.
A MİLLİ TAKIM'DA OYNAMA ŞANSI YOK
Yusuf Demir, altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu, toplam 4 kez Avusturya Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türkiye Milli Takımı'nda oynama şansını kaybetti.