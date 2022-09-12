FATİH TERİM'İN YERLİ KURALI YOLU KAPATTI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir ve onun gibi 2015-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) onaylatmıştı. Terim, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı sunumda "Yapılan düzenlemeyi 14 yabancı değil 14 yerli kuralı olarak görmek lazım" demişti. Kulüpler aldıkları her yabancı için yerli teşviği adı altında TFF'ye ödeme yapacaktı ama kısa süre sonra bu uygulama da kaldırıldı.