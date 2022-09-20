Wanda Nara'nın, şarkıcı L-Gante ile yakınlaşma içinde olduğu ve Icardi'yi terk edeceği haberlerine baldızı Zaira Nara tepki gösterdi, "Müziği ve dansı seviyoruz. Hepsi bu" diye konuştu.
GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılıyor mu? Zaira Nara açıkladı!
Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara ile yol ayrımına gideceği iddia edilmişti. Magazin gündemini meşgul eden bu iddia sonrası, Wanda Nara'nın kız kardeşi Zaira Nara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara'nın bir başka erkekle yakınlaştığı ve evliliğinin sallantıda olduğu haberlerini baldızı yalanladı.
"MÜZİĞİ SEVİYORUZ"
Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.