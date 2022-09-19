Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Patrick van Aanholt'un bileti kesildi!
Galatasaray Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, milli araya girilirken Süper Lig'de 16 puanla Adana Demirspor'un gerisinde 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Aslan'da geleceği sorgulanan isimlerden birisi olan Patrick van Aanholt hakkında ise önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 15:54
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandal futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.
DEVRE ARASINDA YOLCU
Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.