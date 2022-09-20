Galatasaray'ın, Fransız devi Paris Saint Germain'den kadrosun kattığı yıldız futbolcu, eşi ile birlikte magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tangocu yıldız için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti hakkında flaş sözler! "Para kazanmayacaklar"
Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Arjantin'den, sarı kırmızılıların yıldız oyuncusuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin, Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Arjantin medyası, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç detaylara yer verdi. Arjantinli ünlü gazeteci Augusto Tartufoli'nin kaleme aldığı notlar futbolseverleri şaşırtacak cinsten…
Takvim'de yer alan habere göre, Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık 500 bin Euro harcama yaptığını söyledi. Arjantinli gazeteci, bu paranın büyük kısmının çocukların eğitimi ve Milano'daki evleri için harcandığını açıkladı. Ünlü gazeteci, "Icardi çifti artık harcamalarını kısmalı. Çünkü Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.