Takvim'de yer alan habere göre, Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık 500 bin Euro harcama yaptığını söyledi. Arjantinli gazeteci, bu paranın büyük kısmının çocukların eğitimi ve Milano'daki evleri için harcandığını açıkladı. Ünlü gazeteci, "Icardi çifti artık harcamalarını kısmalı. Çünkü Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.