"Milli ara Icardi ve Mata için ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki yıldızın 90 dakika oynayacak fizik güçleri yok. Icardi yarım saat idare eder ama Mata'nın aküyü tam doldurması gerekiyor. Okan Buruk, Mata oynayacak seviyeye geldiğinde Mertens'in rahatlayacağını söylüyor. Çünkü iki oyuncunun da en büyük özelliği lider kimliğe sahip olmaları... Mata'nın bir oyun aklı var, kalitesi var. Futbolcu olarak da başarılı bir geçmişi var. Mata geçen sezon Manchester United'da az süreler almasına karşın takımla idman yaptı. Florya'ya evde otururken gelmedi."