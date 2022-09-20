Spor Toto Süper Lig'de yeni transferleriyle iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 7. haftasında sahasında son olarak Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. İlk 7 haftada iyi bir grafik çizen Galatasaray'da gözler henüz forma şansı bulamayan Juan Mata'ya çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! O maçta sahada olacak
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta bileği bükülmeyen Galatasaray, milli araya bu seriyle girdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Juan Mata'nın ne zaman kadroya gireceği ve sahada olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk, "Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Zamana ihtiyacı var." açıklamasını yapmıştı. Yaz kampı yapmayan Juan Mata ile yakından ilgilenen ve özel program uygulatan Okan Buruk, İspanyol oyuncu ile ilgili kararını verdi. Peki, Juan Mata ne zaman oynayacak? İşte tüm detaylar...
Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirdi. Bireysel antrenmanlara devam eden Mata, yeni hocası Okan Buruk tarafından fizik olarak hazır görülmedi. 34 yaşındaki yıldız, bu yüzden Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmazken milli arayı fırsata çevirecek ve ekstra çalışmalar neticesinde takımla aynı seviyeye gelecek. 1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alınacak olan Juan Mata, ilk 11 için biraz daha bekleyecek.