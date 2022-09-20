Türkiye'de Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan Hollandalı efsane Wesley Sneijder, Fortuna Sittard ile görüştüğünü açıkladı.
Wesley Sneijder resmen açıkladı! Burak Yılmaz'la aynı takımda görev alacak
Türkiye'de Galatasaray formasıyla önemli başarılar kazanan efsane futbolcu Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un takımı Fortuna Sittard ile görüştüğünü resmen açıkladı. İşte Sneijder'in o sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 23:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022- 23:29
Yaz transfer döneminde Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katan Hollanda ekibi, Wesley Sneijder'e teklif götürdü.
Konuyla ilgili olarak Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Sneijder şu ifadeleri kullandı: