Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Shamar Nicholson, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Shamar Nicholson’dan açıklama!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Shamar Nicholson, konuyla ilgili olarak Rus basınına açıklamada bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 23:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 23:46
25 yaşındaki oyuncu, 'Galatasaray'a gidecek misin?' sorusuna şu cevabı verdi:
"Hayır, bu haberler doğru değil."