Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Shamar Nicholson’dan açıklama!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Shamar Nicholson, konuyla ilgili olarak Rus basınına açıklamada bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 23:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 23:46