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40 Dakika sahada kalan İcardi topa iki defa dokunabildi ancak hücumda yaptığı baskıyla galibiyet golünün gelmesinde etkili oldu. Milli arada üç futbolcu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ara özellikle de idman eksiği bulunan İcardi'ye çok yarayacak.