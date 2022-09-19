Bu sezon Galatasaray'da en büyük forma rekabeti forvette yaşanacak. Bafetimbi Gomis'le yola devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladı. Ardından da PSG'den Mauro İcardi takıma katıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da forvet belirsizliği! Okan Buruk'un golcüsü kim olacak?
Galatasaray'ın hücum hattında forma rekabeti yaşanıyor. Forvet hattında Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'e sahip olan teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi merak konusu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk, pazırlık maçlarında etkili attığı gollerle adından söz ettiren Seferovic'le sezona başladı. Ancak İsviçreli futbolcunun ligde beklentileri karşılayamaması ve Bafetimbi Gomis'in sonradan girdiği maçlarda attığı gollerin ardından forvette Fransız futbolcuya döndü. Konya karşısında da Gomis ilk 11'de şans bulurken beklenen gol gelmeyince Buruk, tercihini yeni transfer Mauro İcardi'den yana kullandı.
SEFEROVIC AYRILABİLİR
40 Dakika sahada kalan İcardi topa iki defa dokunabildi ancak hücumda yaptığı baskıyla galibiyet golünün gelmesinde etkili oldu. Milli arada üç futbolcu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ara özellikle de idman eksiği bulunan İcardi'ye çok yarayacak.