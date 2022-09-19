Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllığına Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, önce Bafetimbi Gomis'in başarılı performansı, ardından Mauro Icardi'nin transferiyle takımda üçüncü santrfor konumuna düştü.
GALATASARAY HABERLERİ: Haris Seferovic Cimbom'da sefere çıkamadı! Sözleşmesi...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, ilk haftalarda 11'de başlasa da, Bafetimbi Gomis'in performansı sonrası yedek kulübesine hapsolmuştu. İsviçreli golcü Mauro Icardi'nin gelmesiyle birlikte 3. forvet konumuna düşerken, opsiyon maddesinin tehlikede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk, son Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı ve galibiyeti getiren golde büyük payı olan Icardi'yi, bu haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'e monte edecek.
Hürriyet'in haberine göre; mevcut form durumlarına göre İcardi'nin yedeği Gomis olacak ve bu durumda Seferovic'in forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak.