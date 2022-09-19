Mata'nın hazır duruma gelmesiyle birlikte Seferovic'in tribüne gönderilme olasılığı daha da artacak. Galatasaray ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği Seferovic'in 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 resmi maç oynaması gerekiyor. İsviçreli futbolcu şu ana kadar 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 kez forma giydi.