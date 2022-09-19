OLIVEIRA BAŞI ÇEKİYOR



Tecrübeli hocayı kızdıran problemin ise top kayıpları olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre 7 haftalık istatistiklere göre takımın en çok top kaybı yapan isimlerinin hücum bölgesindeki önemli yıldızlar olması dikkat çekiyor. Sergio Oliveira maç başına 16.4 top kaybı ile başı çekerken, Kerem Aktürkoğlu 14.3, Yunus Akgün 12.7, Dries Mertens ise 9.7 top kaybı ile Portekizli yıldızı takip ediyor.



