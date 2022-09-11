Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gelen oyuncularımıza bakarsak, 3 oyuncumuza bakarsak takımlarında oynayarak geldi, Icardi takım çalışmalarına katılmıştı PSG'de ama son antrenmanlara çıkmamıştı. Mata ise hiç çıkmadı antrenmanlara. Icardi'ye sorduk, 'durumun nedir?' diye, o da şuan hazır olmadığını söyledi. Sakatlık olasılığından korumak istedik. Laktak testi de yaptık, durumları nasıl kontrol ettik. Tüm oyuncularımızdan faydalanmak istiyoruz. Bütün oyuncularıma da söyledim, hazır olmalarının gerektiğini. Şu süreçte puanları aldık, üzerine koyan bir takımımız var. Geçen hafta 10 kişi kalıp, seyircimizin önünde 3 puanı almıştık, bu hafta da kazanıp evimize kazanmış bir takım olarak gitmek istiyoruz. Kasımpaşa'da teknik adam değişikliği oldu, Şenol hoca liderliğinde 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldılar, topa az sahip olan ve geçiş hücumlarıyla gole gitmeyi istiyorlar. Geçen hafta Gaziantep FK da aynı taktikle çıkmıştı, bu hafta da aynı şeyi göreceğiz. Rakibe fazla şans vermek istemiyoruz. Futbol şansının da yanımızda olmasını istiyoruz, Sergio Oliveira için söylüyorum bunu, şutları direkten dönüyordu o da inşallah şansızlığını kırar.