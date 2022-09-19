Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, 4 Büyükler'deki kaleci performansı da alınan puanlarda belirleyici oldu. Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, kurtarış yüzdesinde fark yaratırken alınan puanlara direkt etki etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon özellikle kaleci performansları çok tartışılıyor. 4 Büyükler'i mercek altına aldığımızda ise Muslera'nın en iyi konumda olduğu görülüyor. Akşam'ın haberine göre; bu sezon Muslera, yüzde 83'lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.

Son olarak İstanbulspor karşılaşmasında çok tartışılan Beşiktaşlı Ersin, form bakımından kötü durumda. Ersin'in kurtarış yüzdesi, %50'de kaldı. Yani kaleyi tutan her 2 toptan biri ağları buluyor.

Bu hafta öncesinde Fenerbahçe'de Altay %73, Trabzonspor'da ise Uğurcan %53'lük rakamı yakaladı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Uğurcan'daki düşüş de dikkat çekici.

Bu haftaya kadar kalesinde en çok güven veren isim hiç şüphesiz Fernando Muslera oldu. Nando, Aslan'ın topladığı puanlara direkt katkıda bulundu.