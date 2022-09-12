Mauro Icardi Wanda Nara çiftinin çocukları İstanbul'da okula başlıyor!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara, İstanbul günleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Wanda Nara Instagram'dan gelen, "İstanbul'da çocuklarla birlikte mi kalacaksın, okula orada mı başlayacaklar" sorusuna "Evet, çocuklarım İstanbul'da okula başlayacak" cevabını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:44
Arjantinli güzel kendisine sorulan, "İstanbul'da çocuklarla birlikte mi kalacaksın, okula orada mı başlayacaklar" sorusuna "Dünyanın en inanılmaz çocuklarına sahibim, her hareket edişimizde en mutlu onlar oluyor. Bu yıl ikinci kez okula başlayacaklar ama bu kez İstanbul'da olacak" cevabını verdi.
Nara sosyal medya paylaşımlarında sık sık İstanbul'da vakit geçirdiği yerlerin yanı sıra çay içerken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.