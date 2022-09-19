Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte şampiyonluk favorisi ve yeni oranlar...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta perdesi kapandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatırken; Beşiktaş ise 1 puana razı oldu. Adana Demirspor ise liderlik koltuğunda bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte yeni oranlar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 15:00
ADANA DEMİRSPOR - 20.00
BAŞAKŞEHİR - 8.00