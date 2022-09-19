Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta perdesi kapandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatırken; Beşiktaş ise 1 puana razı oldu. Adana Demirspor ise liderlik koltuğunda bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 15:00