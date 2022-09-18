3- SAHADA DİKKAT ÇEKEN ÜÇLÜ: TORREIRA, BOEY VE GOMIS

Hürriyet'in derlediği habere göre, Galatasaray'da geride kalan 7 haftaya, kurtarışları ile önemli işlere imza atan kaleci Muslera dışında 3 isim damga vurdu. Torriera, Boey ve Gomis imza attıkları istatistikler ve katkıları ile teknik heyetin en çok takdir ettiği üç isim oldu. Torreira Konya karşısında neredeyse 2 kişilik oynayıp maçta 12 kilometre kat etti ve bu alanda maçın lideri oldu. Gomis attığı 4 golle ilk haftalara damga vurdu. Boey ise sağ bekte Dubois'e forma şansı vermeyip Konya maçında yine alkış aldı. Buruk, Dubois'i Konya maçında sol bek oynattı.