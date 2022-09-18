Haftaya lider giren Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç fazlası ile de olsa tam 58 hafta sonra Süper Lig'de ilk sıraya yükseldi. Okan Buruk yönetiminde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan'da 7 haftalık performans ilginç istatistikleri ortaya çıkardı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Aslan'ında dikkat çeken detay..
Galatasaray Okan Buruk önderliğinde sezona hızlı başladı. Şampiyonluk hasretini genç teknik adam önderliğinde sonlandırmak isteyen sarı kırmızılı ekipte bazı detaylar ise ön plana çıkıyor. Daha önce Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un, turuncu-lacivertlilerde olduğu gibi bir istatistik yakaladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
1- OKAN BURUK'UN TAKIMLARI SON DAKİKALARDA DARBEYİ VURUYOR
Galatasaray, bu sezon elde ettiği 5 galibiyetin 4'üne 80. dakikadan sonra gelen gollerle ulaştı. Antalya'da Gomis 90'da, Ümraniye maçında yine Gomis 86'da gol atarken, Gaziantep karşılaşmasında Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gol 90'da geldi. Son olarak Konya maçında Calvo topu kendi ağlarına gönderdiğinde dakikalar 82'yi gösteriyordu. Okan Buruk'un 2019-20'deki şampiyon Başakşehir'i de en çok golü 76-90 arasında (18) bulmuştu.
2- DEPLASMAN MAÇLARI ARTIK ASLAN İÇİN KÂBUS DEĞİL
Geçtiğimiz sezonlarda dış sahalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Okan Buruk döneminde bu tabloyu da değiştirdi. Sarı kırmızılı takım ilk 7 haftada çıktığı 4 deplasman maçında hiç kaybetmeyip 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan topladı. Galatasaray; Antalyaspor, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı yenerken zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü. Sarı kırmızılı ekibin bu sezon tek yenilgisi iç sahada 2. haftada Giresunspor karşısında geldi.