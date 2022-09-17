Galatasaray'da Sacha Boey sezona damga vurmaya devam ediyor. Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor maçında da genç Fransız sağ bek etkileyici performansıyla maçın en iyisi oldu.
Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği! O maç kaderini değiştirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve satış listesine konulan Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu. Sezon öncesi kampına dahi alınmayan 22 yaşındaki futbolcu, Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı sonrası bulduğu şansı iyi değerlendirirken, teknik direktör Okan Buruk'un kararı sonrası genç oyuncunun kariyerindeki gidişat değişti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım sezona Antalyaspor deplasmanında başladı. Sacha Boey, rezerv takımdayken A Takım'a dahil edildi ve performansıyla büyük alkış aldı.
Özellikle Kasımpaşa ve Konyaspor maçında ise Sacha Boey'nin oyunu izleyenleri büyüledi. Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ikinci dakikasında Sergio Oliviera'ya asisti yapan isim oldu.