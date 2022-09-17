ANTALYASPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Fanatik'in haberine göre; Sacha Boey o hafta Galatasaray rezerv takımı ile Antalyaspor'a karşı oynamaya hazırlanırken iki kritik sakatlık sonrası kendini A Takım'da buldu. Okan Buruk son maç toplantısında ise Ali Turap Bülbül yerine daha deneyimli olan Sacha Boey'i oynatmaya karar verdi. Sacha Boey, Antalyaspor maçının ilk yarısı beklentilerin altında kalsa da o günden sonra artarak devam eden bir gelişim gösterdi.