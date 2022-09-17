YÖNETİM EL KOYUYOR

Seferovic'in bir daha huzursuzluk çıkarmaması, takımın ahengini bozmaması için yönetimin devreye gireceği ve kendisini uyaracağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Haris Seferovic'in henüz golü bulunmuyor. İsviçreli golcü kötü performansı nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti.