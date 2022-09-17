Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, evinde Konyaspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...
Galatasaray'da Seferovic krizi! İsyan bayrağını açtı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin gelmesiyle birlikte 3. forvet durumuna düşen tecrübeli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.