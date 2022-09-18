Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde giydi. Konya'nın kendi kalesine attığı pozisyonun içinde olan 29 yaşındaki futbolcu, rakip takımın kalecisinin de ikinci sarı karttan atılmasını sağladı.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi dünya basınında gündem oldu! "Ortalığı karıştırdı"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı kırmızı formayla ilk kez Konyaspor karşısında buluştu. Takımının ikinci golünde başrolü oynayan ve Konyaspor kalecisinin atılmasına sebep olan Icardi'nin, ilk maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Icardi'nin, Konyaspor müsabakasındaki performansı manşetlere taşındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Arjantinli'nin bu performansı dünyanın birçok yerinde manşetlere çıktı. "Ojogo.pt" sitesi, "Icardi ilk maçında büyük bir çıkış yaptı. Gol atamasa da büyük hırsıyla beğeni topladı. Rakip kaleciyi oyundan attırmasını ise taraftarlar çok beğendi" yorumunu yaptı.
İnfobae.com sitesi, "Mauro Icardi, Galatasaray ile ilk maçında şov yaptı. Galibiyet golünün anahtarıydı ve rakip kaleciyi bir kavgada ihraç ettirdi. Oyuna çok fazla müdahale etmeden, ortama alışmak için birkaç dakika harcadı. Sonrasında ise ortalığı karıştırdı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı.