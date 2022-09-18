"getfootballnewsfrance.com" da "Icardi rakip kalecinin sarı kartı olduğunu biliyordu. Bunu çok iyi kullandı. Rakip Konyaspor son bölümde kalecisi Sehic olmadan oynadı ama başka gol olmadı" satırlarına imza attı. Arjantin basınından "ole. com.ar", "Galibiyette belirleyici oldu. Calvo'nun kendi kalesine attığı golde rakibini rahatsız etti. Kaleciyi de attırdı. Icardi açısından hareketli bir başlangıç oldu" yorumunu yaptı.