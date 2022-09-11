Transfer döneminde özellikle 4 büyük takım, dünyaca ünlü futbolcuları Türkiye'ye getirerek gövde gösterisi yaptı.
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor transferde uçtu! Bu rakamlar çok konuşulur...
Süper Lig transfer haberleri: 2022-2023 sezonunda bütün takımlar kadro kalitesi adına adeta kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Weghorst ve Dele Alli, Fenerbahçe Batshuayi ve Joao Pedro, Galatasaray Icardi ve Mertens, Trabzonspor ise Maxi Gomez ve Bartra gibi üst düzey oyuncuları kadrosuna kattı. Peki harcanan paralara bakıldığında hangi takım zirvede yer aldı. İşte son gelişmeler...(BJK-FB-GS-TS HABERLERİ)
Transfer döneminde özellikle 4 büyük takım, dünyaca ünlü futbolcuları Türkiye'ye getirerek gövde gösterisi yaptı.
Galatasaray İcardi, Mertens, Juan Mata, Torreira, Fenerbahçe Batshuayi, Pedro, King, Beşiktaş Weghorst, Dele Alli, Gedson, Trabzonspor Gomez, Yusuf ve Bartra gibi önemli futbolcuları getirdi.
4 kulüp toplamda 49 transfer gerçekleştirdi.