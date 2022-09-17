İkinci yarıda muhakkak değişiklik yapması beklenen Okan Buruk aynı takımla sahaya çıkarak şaşırttı. Keza; Oliviera biraz ağır olduğundan Torreira, Galatasaray'ın orta sahasında adeta tek başına kalıyordu. Ben dahil pek çok kişiye "Midtsjö ile Yusuf Demir girer, Oliveira ile Mertens çıkar" gibi gelirken kenarda sadece Icardi ısınıyordu. Ve 62. dakikada Arjantinli yıldız, Avusturyalı Yusuf ile birlikte oyundaydı. Çıkanlarsa Mertens ile Gomis oluyordu.