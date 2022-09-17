"İYİ OLAN TEK BİR ŞEY VARDI; GALİP GELMEMİZ"

Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek ile antrenmanı takip eden Polat, bugün de 11 yıl aradan sonra Galatasaray'ın bir maçını izlemeye geldiğini belirterek, "Florya'ya, Okan'a (Buruk) destek için gittim. Başkan da nezaket gösterdi o beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti, geldim. En son mali genel kurulda alınan karar neticesinde artık Galatasaray'ın bazı şeyleri idrak ettiğini, şu zor günlerde birlik ve beraberlik gerektiğini onlar da gösterdiler. İnşallah bunlar tekerrür etmez. Geldim ama meğer çok büyük huzur içindeymişim. Bu ne stres, öldüm. Geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray, bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim. İki takım da bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı; galip gelmemiz, Galatasaray taraftarıyla bir arada olmak. İnşallah bu iki haftalık ara da Galatasaray'a takımı hazırlamak için Okan hocaya zaman kazandırır. Daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi umut ediyorum, çünkü o ışık var" ifadelerini kullandı.