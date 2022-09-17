Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens'in menajeri Stjin Francis, oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in menajerinden transfer itirafı! "Birçok teklif geldi ama..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens'in menajeri Stjin Francis, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. DH Les Sports'a konuşan Francis, yıldız futbolcunun transferinin perde arkasını açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
"MERTENS NAPOLI'DE KALMAK İSTEDİ"
Belçika basınından DH Les Sports'a konuşan Francis, "Galatasaray'a geçişi uzun bir süreçti. Mertens'e birçok ilginç teklif geldi ama Napoli'de kalmak istedi. Ancak Napoli'deki hikayenin sona erdiğini çok geç anladık. Takımda kalabileceğimizi düşünüyorduk." dedi.
"SORUN PARA DEĞİLDİ"
Napoli'den ayrılmasının sebebinin para olmadığını dile getiren Stjin Francis, "Napoli'den pek bir şey istemedik. Juventus'tan gelen teklifle (5 milyon Euro) karşılaştırıldığında Napoli'den istediğimiz para çok azdı.