"BALI UNITED İLE GÖRÜŞTÜK"

Francis, "Juventus ile ilginç bir görüşme oldu. Ama kalbi Juventus'a transfer olamayacağını söylüyordu. Diğer planlarından biri Bali'de bir yıl oynamaktı. Belki B planı değil D planıydı ama Endonezya şampiyonu Bali United ile görüştük." sözleriyle cümlelerini noktaladı.