Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların genç yıldızı Sacha Boey açıklamalarda bulundu ve "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları da gerçekleştiriyorum. Devamının geleceğine de inanıyorum. Şu anda milli takıma değil Galatasaray'a odaklıyım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından son haftaların formda isimlerden Sacha Boey, açıklamalarda bulundu. Boey, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunun sonucunda da maç fazlasıyla liderliğe yükseldiklerini belirtti.

"DEVAMININ GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Kişisel olarak sergilediği iyi performansın devam edeceğine inandığını aktaran Boey, "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları da gerçekleştiriyorum sahada. Devamlılığın gelmesi gerekiyor tabii, süreklilik önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta da bu yaptığım çalışma çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Boey, sağ bek pozisyonunda takıma yeni katılan Leo Dubois'yı da önceden tanıdığını ve iyi olanın forma giymeye devam edeceğini aktardı.

Boey, son olarak Galatasaray'a konsantre olduğunu ve milli takım konusunun ilerleyen zamanlarda konuşulabileceğini belirterek sözlerini noktaladı.