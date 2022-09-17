GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Aslan'ın yıldızı Icardi'ye destek!

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada Aslan'ın süper yıldızı da ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara ise, yıldız futbolcuya Arjantin'den destek oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 16:02