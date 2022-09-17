Mauro Icardi Galatasaray ile ilk maçına çıktı. Golde katkısı bulunan Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara'dan Icardi'ye destek paylaşımı geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Aslan'ın yıldızı Icardi'ye destek!
Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada Aslan'ın süper yıldızı da ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara ise, yıldız futbolcuya Arjantin'den destek oldu. İşte detaylar...
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Oliveira'nın 1. dakikada bulduğı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor'un cevabı gecikmedi. Endri Çekiçi, 15'inci dakikada rakip fileleri havalandırdı. Yeşil-beyazlılarda ilk yarıda Muslera'yı ve direkleri geçemedi.
Yeni transfer Mauro Icardi bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Arjantinli oyuncuya oyuna girerken büyük destek verdi.