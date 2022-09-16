Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan galibiyet sözleri!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk konuştu. Buruk, "Galatasaray'ın ruhunda var şampiyonluk. En çok yıldızı olan takımız. " dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 22:44
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Zaman zaman çok kolay paslarla geçildik kendi sahamızda. 3 puan çok önemli. Ligin liderini yenip lider olduk. Gol yemeyen bir takıma gol attık. Geçen hafta oyun olarak daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız.
Galatasaray'ın ruhunda, genlerinde şampiyonluk zaten var. Zorlu bir fikstürü geride bıraktık. Yeni oluşan bir takıma göre iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız