Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk konuştu. Buruk, "Galatasaray'ın ruhunda var şampiyonluk. En çok yıldızı olan takımız. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 22:44