Galatasaray, yeni sezon öncesinde önemli transferleri bünyesine katarak adeta şov yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Cimbom ayrıca Napoli ile sözleşmesi sona eren Mertens ve Arsenal forması giyen Torreira ile kadrosunu çok güçlendirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Real Madrid taktiği! Çileklerden para akacak
Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dünyada manşetlere yer olan Galatasaray, bu isimlerden büyük oranda para kazanmayı hedefliyor. Avrupa'nın devlerinden Real Madrid ve Manchester United gibi Asya pazarına açıkmak isteyen sarı-kırmızılılar takıma katılan çilekleri değerlendirecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 06:40
Sarı-Kırmızılı Yönetim yıldızlarla dolu kadrosundan daha da fazla yararlanmak için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre Galatasaray Icardi, Mertens ve Torreira'nın formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor. Avrupa devlerinden Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin gittiği yolu takip eden olan Aslan, forma satışı ile hem ekonomik anlamda kazanç elde etmeyi hem de PR anlamında zirve yapmayı planlıyor.