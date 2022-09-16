Takvim'in haberine göre Galatasaray Icardi, Mertens ve Torreira'nın formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor. Avrupa devlerinden Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin gittiği yolu takip eden olan Aslan, forma satışı ile hem ekonomik anlamda kazanç elde etmeyi hem de PR anlamında zirve yapmayı planlıyor.